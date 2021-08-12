《異動股》聯想漲近６％，將進一步加大研發投入遭多間大行降目標

《經濟通通訊社１２日專訊》聯想集團（００９９２）升５﹒６１％，報８﹒４７元，破五

十天線（８﹒２８２元），成交約３７６０萬股，涉資３﹒１５億元，主動買盤６６％。現價計

暫連升三日，累計升幅１５﹒７１％。

聯想集團本財年第一季度研發費用按年增長４０％，集團主席兼首席執行長楊元慶表示，集

團在垂直解決方案、基礎設施、高端電腦以及非電腦設備（如平板電腦、智能手機等智能設備）

均有持續增長和提高盈利的機會。他認為創新將繼續幫助推動盈利可持續增長，將進一步加大研

發投入，目標在未來三年的研發投入翻倍。

楊元慶續指，集團的投入將聚注「新ＩＴ」的發展，著力「端－邊－網－智」在內的產品創

新，增加對邊緣計算、混合雲解決方案（Ｈｙｂｒｉｄ ｃｌｏｕｄ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）和

５Ｇ雲網融合的投資。

在智能設備業務方面，他表示，將加強對輕簿手提電腦、電競電腦以及具高質量鏡頭及收音

的Ｔｈｉｎｋｐａｄ系列等產品的研發；而通信技術上，發展利潤率更高的業務，包括存儲、軟

件服務等。集團將繼續加強內部設計和製造能力，提高效率，並擴大戰略合作夥伴關係，以實現

更多解決方案。

集團績後遭多間大行下調目標價，大摩予９元目標，較現價有６﹒２６％上漲空間。

現時，恆生指數報２６５９５，跌６４點或跌０﹒２４％，主板成交２２８﹒１６億元。國

企指數報９５０８，跌３９點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報６７８１，跌３９點或跌０﹒５

７％。

即月期指新報２６４９７，跌４８點，低水９８點。即月國指期貨報９４７９，跌４０點，

低水２９點。即月科指期貨新報６７８１，跌４６點，低水２點。

上證綜合指數報３５３２，跌０點或跌０﹒０２％，成交１２１３﹒９７億元人民幣。深證

成份指數報１５００８，跌１３點或跌０﹒０９％，成交１８７８﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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聯想集團（００９９２） ８﹒４７元 升５﹒６１％

聯想控股（０３３９６） １２﹒１２元 升１﹒３４％

長虹佳華（０３９９１） ０﹒８３元 升１﹒２２％

小米 （０１８１０） ２６﹒９０元 升０﹒１９％

雷蛇 （０１３３７） １﹒９２元 升０﹒５２％

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表列部份大行評級及目標價變動：

大行 目標價 評級

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大和 １１﹒４０→ ９﹒５０ 維持跑贏大市

麥格理 ９﹒１８→ ９﹒７０ 持平→跑贏大市

匯證 １２﹒４０→ １１﹒９０ 維持買入

大摩 ８﹒４０→ ９﹒００ 維持持平

匯證 １２﹒４０→ １１﹒９０ 維持持平

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（ｎｓ）

