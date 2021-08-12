【加碼調控】北京：從嚴懲處違規銷售，問題嚴重項目暫停網簽

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京住建委表示，將採取巡檢暗訪、重點

檢查、集中約談等方式，對開發企業、房地產經紀機構及從業人員違法違規行為，堅決予以打擊

治理、從嚴懲處、公示曝光。



＊三項目銷售人員違規宣傳售房，啓動立案調查＊



北京住建委指出，北京通州鴻熙華庭嘉苑、明悅灣嘉園、京貿國際公館三項目現場銷售人員

不同程度存在以分期首付、贈送面積、宣傳不實銷售進度等方式違規宣傳售房，已向違規企業下

達責令改正通知書，要求企業立即整改，並啓動立案調查程序，對問題嚴重的鴻熙華庭嘉苑項目

立即暫停網上簽約。

北京新城鴻熙房地產開發有限公司開發建設的大興區鴻熙華庭嘉苑項目（推廣名：新城熙紅

印），在銷售過程中存在售樓處樣板間展示與項目實際不符、違規宣傳贈送面積、未留存部分購

房人住房限購資料以及現場公示資料不全等問題。

北京日月房地產開發有限公司開發建設的大興區明悅灣嘉園項目（推廣名：中南灣），在銷

售過程中存在未在住宅使用說明書、質量保證書中明示供熱單位、供熱計量收費方式，部分銷售

人員證件已過期等問題。

明悅灣嘉園、鴻熙華庭嘉苑、京貿國際公館（開發建設單位北京天旭運河房地產開發有限責

任公司）三項目的現場銷售人員均不同程度存在以分期首付、贈送面積、宣傳不實銷售進度等方

式違規宣傳售房的問題。

