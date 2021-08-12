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即市新聞

12/08/2021 12:45

《午市前瞻》內銀、內房、內險回升有利港股，短線阻力２７５００

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恆生指數半日收市報２６６３６，跌２３點或０﹒０９％，主
板成交７２４﹒６９億元。恆生中國企業指數報９５１６，跌３１點或０﹒３３％。恆生科技指
數報６７６０，跌６０點或０﹒８８％。

＊潘鐵珊：留意到北水現時重回美團、騰訊＊

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊向《經濟通通訊社》表示，港股短期走勢有望向好，上望
２７５００點。留意到北水現時重回美團（０３６９０）、騰訊（００７００）等股票，內銀、
內房、內險板塊受惠業績造好及恆大（０３３３３）債務問題有望解決，得以回升。
　　港交所中期業績純利按年升２６％，收入及其他收益亦錄２４％升幅，惟表現仍差過預期，
股價半日下試五十天線（４８９﹒６１６元）。潘鐵珊認為港交所股價表現不應以往績作參考，
而是視乎前景，中概股發展空間大，對港交所亦有利好。港府早前指有意在本季諮詢引入ＳＰＡ
Ｃ上市制度，行政總裁歐冠昇在業績簡布會的回應較為保守，指要留意相關產品對投資者的安全
保障，將會視乎諮詢反應來作下一步安排。潘鐵珊同意要審慎評估在港推出ＳＰＡＣ制度的利弊
，但認為最終會成功實行。（ｎｓ）

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