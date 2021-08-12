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即市新聞

12/08/2021 15:34

《美元走勢－羅明立》美元９２﹒５０應有支持，後市仍看高一線

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒４７　　　１１０﹒３２　　　１１０﹒４４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７４８　　　１﹒１７３３　　　１﹒１７３６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８７５　　　１﹒３８５５　　　１﹒３８６３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２２４　　　０﹒９２０７　　　０﹒９２２０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８１４　　　７﹒７７８３　　　７﹒７８１２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月份ＣＰＩ按月增速由６月的０﹒９％放慢至０﹒５％，核心數據亦減
速至上升０﹒３％，大致符合預期。總體來看，７月份消費者物價指數的上升放緩，但未有改變
上行趨勢，下一個季度或將再次面臨原材料短缺、成本上漲以及招聘困難等問題，將為價格帶來
更大的上漲壓力。
　　近日有幾位美國聯儲官員向市場釋出「鷹派」信號，隨著強勁的就業數據及通脹壓力持續，
相信會有更多的官員同意應研究減少買債的時間。今日（１２日）會公布美國的ＰＰＩ數據，相
信難以大幅回落，美元昨日（１１日）是好倉借勢獲利，９３以上的阻力仍然有效，但回落近
９２﹒５０應開始有支持，美元應以調整為主，後市應仍然可看高一線。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７７０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７３９０　　　０﹒７３００　　　０﹒７４３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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