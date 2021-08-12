《美元走勢－羅明立》美元９２﹒５０應有支持，後市仍看高一線

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒４７ １１０﹒３２ １１０﹒４４

歐元╱美元 １﹒１７４８ １﹒１７３３ １﹒１７３６

英鎊╱美元 １﹒３８７５ １﹒３８５５ １﹒３８６３

美元╱瑞郎 ０﹒９２２４ ０﹒９２０７ ０﹒９２２０

美元╱港元 ７﹒７８１４ ７﹒７７８３ ７﹒７８１２

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《美元走勢》美國７月份ＣＰＩ按月增速由６月的０﹒９％放慢至０﹒５％，核心數據亦減

速至上升０﹒３％，大致符合預期。總體來看，７月份消費者物價指數的上升放緩，但未有改變

上行趨勢，下一個季度或將再次面臨原材料短缺、成本上漲以及招聘困難等問題，將為價格帶來

更大的上漲壓力。

近日有幾位美國聯儲官員向市場釋出「鷹派」信號，隨著強勁的就業數據及通脹壓力持續，

相信會有更多的官員同意應研究減少買債的時間。今日（１２日）會公布美國的ＰＰＩ數據，相

信難以大幅回落，美元昨日（１１日）是好倉借勢獲利，９３以上的阻力仍然有效，但回落近

９２﹒５０應開始有支持，美元應以調整為主，後市應仍然可看高一線。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７７０ １﹒１６５０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７３９０ ０﹒７３００ ０﹒７４３０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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