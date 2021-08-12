太古中期虧損收窄至７﹒９２億，太Ａ派息１元，太Ｂ息２０仙

《經濟通通訊社１２日專訊》太古（０００１９）公布截至今年６月底止中期業績，虧損收

窄至７﹒９２億元，太Ａ每股基本及攤薄虧損為５３仙，，太Ｂ每股基本及攤薄虧損為１１仙。

太古宣派第二次中期股息，太Ａ股息１元，太Ｂ股息２０仙。

期內，收益增２０％至４６７﹒３８億元，營業溢利為４７﹒５１億元。（ｔｏ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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