銀娛（０００２７）中期虧轉盈賺９﹒４７億，不派息

《經濟通通訊社１２日專訊》銀娛（０００２７）公布截至今年６月底止中期業績，虧轉盈

賺９﹒４７億元，每股基本及攤薄盈利為２１﹒８仙及２１﹒７，不派中期息

期內，收益增至１０６﹒６億元，除稅前溢利為１０﹒１億元。（ｔｏ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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