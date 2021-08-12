中移動（０９４１）中期純利５９１億人民幣，派息１﹒６３港元

《經濟通通訊社１２日專訊》中移動（００９４１）公布截至今年６月底止中期業績，純利
增６％至５９１﹒１８億元（人民幣．下同），每股基本及攤薄盈利為２﹒８９元，派中期息１
﹒６３港元。
期內，營運收入增至３９３２﹒１５億元，營運利潤為６２５﹒１６億元。（ｔｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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