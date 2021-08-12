據報恒大獲多家銀行貸款展期，當局要求廣東省政府助化解債務風險

《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述消息報道，包括民生銀行（０１９８８）、浙

商銀行和浦發銀行在內至少三家商業銀行，已通過了中國恆大（０３３３３）房地產項目的的貸

款展期申請，其流動性憂慮有望獲得暫時緩解。

其中一位知情人士透露，浙商銀行已將恆大兩筆應於７月和８月到期的兩筆貸款展期至年底

。

恆大早前宣布，正接觸潛在投資者，探討出售旗下恆大汽車（００７０８）和恆大物業

（０６６６６）的部分權益，以期緩解流動性危機。最新的貸款展期將給予這家地產商更多空間

以加速資產出售計劃。

另據知情人士透露，中國當局要求恆大總部所在的廣東省政府制定計劃，以幫助化解其債務

風險。消息稱，當地政府會參與協調銀行、其他債權人及恆大資產的潛在買家的商討。

據一位知情人士表示，在廣東省政府協調下，最高人民法院上周指定廣州市中級人民法院實

施集中管轄涉及中國恆大的案件。這一程序將防止地方法院應原告要求而凍結包括存款在內的恆

大資產，由此將給恆大更多時間和空間來處置資產，有助化解風險。

知情人士稱，恆大提出了上述集中管轄案件的申請。（ｓｌ）

