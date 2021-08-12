【夜期時段】即月期指報２６４０３點，升１５點，低水１１５點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６３９１點，升３點，低水
１２７點，最新報２６４０３點，升１５點，低水１１５點，合約成交１５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９４１８點，跌３點，低水４７點，最新報９４２６點，升
５點，低水３９點，合約成交１９６張。
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