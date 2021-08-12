【企業盈喜】中國智能健康（３４８）料中期轉虧為盈

《經濟通通訊社１２日專訊》中國智能健康（００３４８）公布，集團預期截至２０２１年

６月３０日止６個月錄得公司擁有人應佔溢利，而去年同期則錄得公司擁有人應佔虧損約

３９００萬港元。

轉虧為盈主要由於２０２１年半年度金融工具投資之已變現及未變現收益淨額約４２００萬

港元，而２０２０年半年度則為金融工具投資之已變現及未變現虧損淨額約１８００萬港元。

（ｃｗ）



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