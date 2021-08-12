港鐵中期基本業務利潤跌２８％，香港客運業務虧損２２﹒８５億元

《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵（０００６６）公布，截至今年６月３０日止六個月，來

自基本業務的利潤減少２７﹒９％至４０﹒５９億元，物業發展利潤按年跌３９﹒５％至

３１﹒４７億元，主要來自「日出康城」第八期。已批出「港島南岸」第五期和第六期新物業發

展項目。



＊香港物業租賃及管理業務收入跌２﹒７％＊



香港物業租賃及管理業務收入按年跌２﹒７％至２５﹒１１億元，ＥＢＩＴＤＡ為

２０﹒７８億元，按年跌５﹒７％。

香港客運業務方面，總收入較去年同期的６２﹒３４億元減少３﹒７％至６０﹒０４億元。

未計利息和財務開支和計及每年非定額付款後的虧損為２２﹒８５億元，去年同期虧損

２５﹒７９億元。有關業績主要反映疫情爆發所帶來的持續負面影響。



＊本地鐵路和巴士客運服務乘客量升１５﹒５％＊



儘管乘客量尚未回復到疫情前的水平，但今年上半年已有不同程度的增長，特別是較多住宅

的區域，這主要是因為上班族重返辦公室、學生復課、若干防疫措施放寬，以及疫苗接種計劃展

開，令２０２１年首六個月的營運環境有所改善。因此，期內的本地鐵路服務乘客量有所增加，

帶動港鐵所有本地鐵路和巴士客運服務總乘客量上升１５﹒５％至７﹒３５９億人次，而周日平

均乘客量上升１５﹒１％至４３７萬人次。

旅遊限制亦繼續影響進出香港的航空旅客數量，導致機場快綫乘客量較去年同期減少

５３﹒２％至１００萬人次。



＊國際業務扭虧＊



在中國內地及澳門方面，公司的鐵路、物業租賃及物業管理附屬公司的經常性業務利潤增加

至１﹒５４億元，按年增加６７﹒４％，主要由於鐵路營運、物業租賃及管理業務復甦。但此利

好影響部分被澳門業務的貢獻減少所抵銷，亦將繼續推進去年獲批的深圳地鐵十三號線公私合營

項目。

國際業務方面，相較於去年同期錄得經常性業務虧損１２００萬元，港鐵的鐵路附屬公司於

今年上半年的經常性業務利潤為１﹒０４億元，主要因為Ｍｅｔｒｏ Ｔｒａｉｎｓ

Ｍｅｌｂｏｕｒｎｅ Ｐｔｙ Ｌｔｄ及悉尼地鐵西北線營運及維修業務表現有所改善。但此利

好影響部分被新冠疫情導致瑞典ＭＴＲＸ票務收入減少所抵銷。（ｂｎ）

