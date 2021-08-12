中移動料今年內完成「回Ａ」進程，未來派息維持增長趨勢

《經濟通通訊社１２日專訊》中移動（００９４１）董事長楊杰在中期業績電話會議上表示

，集團赴上交所二次上市屬「紅籌回Ａ」，流程會相對更為複雜，下半年將加快全面推進，預料

今年年內能順利完成。

楊杰續指，今年以來內地資本市場出台一系列政策，為「紅籌回Ａ」提供利好的政策環境，

因此集團認為現時是較好的「回Ａ」時機，募集所得的資金將用於括５Ｇ精品網絡建設、雲新型

基礎設施建設、技術研發及生態構建、數字家庭項目、智慧中台建設。他強調，除了融資外，集

團通過「回Ａ」可給予廣大的中移動用戶分享集團成長收益，同時有利於推進集團轉型發展；構

建更開放合作的生態，引入戰略投資者助力集團健康發展；完善管治架構，提升可持續發展能力

。



＊未來派息料繼續維持增長趨勢＊



楊杰表示，由於集團上半年收入及利潤均見良好增長，中期派息按年增長６﹒５％至

１﹒６３港元，並努力實現全年每股派息良好增長。被問到會否增加派息，他指出，集團多年來

在資本市場上都保持良好的派息紀錄，派息額及比例都較其他公司高，他希望公司的發展能夠持

續健康增長，從公司近年的轉型升級的效果來看，預料未來的派息仍將繼續維持較好的增長趨勢

。



＊與廣電共建共享項目稍有延緩，「缺芯」未影響建設＊



楊杰表示，集團全年投資目標在１８３６億元人民幣，上半年基本上已投資了目標的４７％

左右，是合理的投資進程，只有與中國廣播電視網絡集團的７００兆網絡共建共享項目，因為很

多細節需要雙方協商，故投資時間上稍有延緩，但強調共建共享對雙方在投資節約等方面均是共

贏。

被問到近期芯片短缺會否影響集團建設進度時，楊杰指出，網絡設備對芯片的需求不大，今

年對設備的需求也只有數十萬台，建設進展整體正常。（ａｃ）

