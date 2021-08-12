【國安立法】鄒家成獲保釋，法庭相信被告不會作出反國安法行為

《經濟通通訊社１２日專訊》民主派初選案４７名被告之一的鄒家成，早前獲高等法院法官

杜麗冰批准保釋，今日頒下的判詞指，相信保釋條件可令他在保釋期間，不會作出可構成違反《

港區國安法》的行為。

鄒家成被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪。根據判詞，律政司一方認為鄒家成對

初選「陰謀」抱有堅定不移的信念和決心，而且他曾發布虛假信息，指控中國政府以新型冠狀病

毒檢測獲取港人ＤＮＡ，又指稱中國政府策劃１２港人被捕一事。律政司認為，一旦鄒家成獲准

保釋，或透過中間人秘密危害國安，繼續干犯國安法。

代表鄒家成的大律師張耀良則稱，鄒家成從未提倡港獨，只想爭取香港獲承認為中國的少數

民族，不屬違反國安法。辯方向法庭呈遞多封來自被告就讀學校的信件，稱被告是一名護理系學

生，生於草根家庭，並於家庭暴力中成長。父親因病離世，令他夢想成為護士。有關護理系課程

需於７年內完成，被告已完成其中５年課程，若法庭不批准保釋，或會失去機會取得學位。辯方

又指，被告不屬於任何政黨，沒有提倡香港獨立。

法官認為，雖然被告曾於訪問中提及內地摘取人體器官等，但沒有片段顯示他曾直接提倡國

際制裁中國政府。（ｈｙ）（ｚｚ）

