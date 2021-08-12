【選舉改革】提名期最後一日，林健鋒率總商會代表參選商界

《經濟通通訊社１２日專訊》選委會界別分組選舉提名期今日是最後一日，經民聯立法會議

員林健鋒今早率領總商會代表參選商界（一），參選人士包括總商會總裁梁兆基、香港南洋商業

銀行有限公司副董事長陳細明等。

梁兆基表示，會代表香港總商會繼續服務市民，提到過往商會向全港市民提出抗疫抽?計劃

，又向青年提供大灣區就業計劃，一直致力服務社會。他強調，未來會繼續向業界提供支援和服

務。（ｈｙ）



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