《小傳日記》魚缸繼續無起色，新能源、車股繼續逆市炒！

《小傳日記》今日個魚缸相當沉悶，朝早升幾十點後，科技佬立即腳軟，加上噚日（１１日

）嘅撐市主力內房佬出現獲利回吐，拖累全日魚缸收報２６５１７點，跌１４２點。今日Ａ場亦

表現不濟，搞到成個魚缸氣氛較差。

魚缸焦點繼續放落強勢板塊，當然離唔開新能源股同汽車股。新能源股方面，今日就炒風電

相關為主。光大環境（００２５７）升逾９巴仙，報４﹒９５銀；京能（００５７９）升６巴仙

，報２﹒１５銀；中廣核能（０１８１１）升逾３巴仙，報３﹒９６銀；華電國際（０１０７１

）升近２巴仙，報２﹒４３銀。

儲能概念亦有料到。超威（００９５１）升５巴仙，報３﹒３銀；信義儲電（０８３２８）

升近３巴仙，報７﹒９３銀；天能（００８１９）升２巴仙，報１５﹒６６銀。

汽車股都繼續有唔少利好消息。新能源汽車銷量強勁，７月銷量達到２７﹒１萬輛，同比增

長１６４﹒４巴仙，繼續刷新歷史記錄，中國今年首七月新能源汽車銷量同比增長近２０巴仙，

累計產銷數字已經超過國內歷年嘅全年數字。汽車股普遍逆市造好，吉利（００１７５）升２巴

仙，報２８﹒９銀；比亞迪（０１２１１）升３巴仙，報２７６﹒８銀；廣汽（０２２３８）升

近７巴仙，報７﹒３銀；長汽（０２３３３）升近３巴仙，報３５﹒２銀。

另外，焦點業績股走勢榮辱互見。創科（００６６９）中期多賺五成八，全日升近１２巴仙

，報１６１﹒８銀，為表現最佳藍戰士；中期多賺６巴仙嘅中移動（００９４１）跌唔夠１巴仙

，報５０﹒３銀；中期虧轉盈轉９﹒４７億嘅銀娛（０００２７）升１巴仙，報４９﹒２５銀；

次季多賺１﹒４７倍嘅華虹（０１３４７）跌３巴仙，報４７﹒５５銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

