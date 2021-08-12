【企業盈喜】江南集團（１３６６）料中期溢利按年增加約６２５％

《經濟通通訊社１２日專訊》江南集團（０１３６６）公布，預期截至２０２１年６月３０

日止六個月溢利，較去年同期之溢利約２０６６萬元人民幣，增加約６２５％。

主要是由於期內經濟從新型冠狀病毒肺炎大流行中復甦以及平均銅價上漲，帶動集團產品的

銷售價格和需求增加，因此營業額較截至去年同期之營業額大幅增加；期內其他收入較去年同期

增加，主要由於集團之結構性存款之利息收入增加等因素。（ｂｎ）



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