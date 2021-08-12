《真知灼見－溫灼培》中國推升鋼價全球關注

《真知灼見》受美國大舉印鈔影響，全球商品價格飆升，鐵礦石價格亦不例外。回憶今年４

月份，以大連鐵礦石現貨月期貨價格計算，已攀至每噸１７８﹒９９美元，按年大升１１３％。

面對如此形勢，中央於今年４月份，透過《國務院關稅稅則委員會辦公室》宣布自５月１日起取

消部分鋼材產品出口退稅，目的是把昂貴的鐵礦石原料價格轉嫁予海外買家。由於實施上述方案

後，鐵礦石價格的升勢未見收斂，到５月份進一步攀至２１８﹒３８美元。導致國務院再出手宣

布於今年８月１日起提高多個鋼材品種出口關稅，並進一步取消部分鋼鐵產品的出口退稅。



＊鋼價升澳洲首當其衝＊



由於中國鋼材出口佔全球總出口量達５６％，而鋼材又廣泛用於造船、造車、貨櫃箱製造及

建築業等。所以，當中國出口鋼價上升，其影響可相當深遠；而率先帶來影響的是鐵礦石價格本

身。踏入８月份，鐵礦石價格已見急挫，擔心鋼價上升會削弱全球對鋼材以至鐵礦石需求，解釋

了鐵礦石價格下跌原因；而於８月份首十天所見，大連鐵礦石價格便跌去了約兩成。眾所周知，

澳洲的主要出口正是鐵礦石。澳洲上半年出口數字顯示，單是鐵礦石出口便佔去澳洲整體出口量

達４８％，可想象當鐵礦石價格如此急跌對澳洲往後經濟以至其匯價將帶來多沉重影響。



＊鋼價升不利美國推基建＊



第二個要留意是美國的通脹。美國本身雖對鋼材需求不多，因美國本身並沒有太多工業，其

基建也已多年被忽略。但美國是全球最大消費國，當鋼價上升定當推高全球不少消費品的價格，

這早晚會推升美國已見嚴重的通脹水平。美國最新公布７月份以消費物價指數衡量的年通脹率雖

與６月持平於５﹒４％，看似通脹有望見頂，但這尚未反映整體鋼價於８月上升帶來的影響。再

者，拜登政府此時還要推出一個１萬億美元基建方案；雖說該方案會分５年推出，但任何涉及基

建將難免會用上大量鋼材，提防美國通脹難於回落使聯儲局有收緊貨幣政策壓力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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