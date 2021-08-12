《宏觀理財－冼健岷》ＥＳＧ投資大行其道，盡早投入新風潮

《宏觀理財》ＥＳＧ（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ（環境）、Ｓｏｃｉａｌ（社會）和

Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ（管治））投資主題愈來愈受歡迎，皆因氣候變化的加劇，以及新冠疫情

的大流行，促使投資者更注重企業的可持續發展性。

而且，投資於ＥＳＧ主題，在合符道德投資的同時，不一定會犧牲財務回報，甚至比傳統投

資更優勝。港交所去年底發布的《ＥＳＧ股票指數與傳統股票指數的表現比較》研究報告，便分

析了２３對覆蓋全球、地區和本地市場的ＥＳＧ股票指數與其對應的母指數的表現；結果發現，

ＥＳＧ指數在不同長短的投資期及牛市或熊市之下的回報率及回報率波幅，很多時都與其母指數

相若；而在一些情況下，有些ＥＳＧ指數的表現，甚至比其母指數更勝一籌。

且看香港的恆指ＥＳＧ指數（其成分股與恆指一樣，但成分股的權重則根據ＥＳＧ因子而不

同），截至６月底，今年以來回報就達７﹒０９％，高於同期恆指的５﹒８６％升幅；一年回報

則為１９﹒２％，同樣高於恆指的１８﹒０１％。



＊ＥＳＧ發債規模大增＊



ＥＳＧ投資需求增加，亦可反映於相關債券的發行上。根據路孚特數據，截至６月２５日，

全球企業今年來發行的ＥＳＧ債券，較去年上半年急升３﹒４倍，達到２５６８億美元。

當中，以地區劃分，歐洲企業發行的ＥＳＧ債券最多，佔全球的４７％，達１，２１４億美

元，年增３﹒２倍；日本以外的亞洲地區，也有７６６億美元，年增３﹒５倍；美國則佔２９１

億美元，年增２﹒５倍；日本就有１０１億美元，年增４﹒７倍。



＊相同主題，不同領域＊



投資者若想投入這個大趨勢，證監會認可的相關基金，ＥＴＦ有３隻，分別是去年上市的

ＧｌｏｂａｌＸ中國潔淨能源ＥＴＦ（０２８０９）、海通ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＳＧ ＥＴＦ

（０３０３１），以及今年３月才成立的嘉實中證滬深３００ＥＳＧ領先指數ＥＴＦ

（０３１０８），分別追蹤Ｓｏｌａｃｔｉｖｅ中國清潔能源指數ＮＴＲ、ＭＳＣＩ中國Ａ股

ＥＳＧ通用指數，以及中證滬深嘉實３００ＥＳＧ領先指數。由於所追蹤的指數不同，３隻

ＥＴＦ的持股亦大不同，回報自然大相徑庭，投資者宜細閱基金資料，看其投資領域是否與自己

的ＥＳＧ理念相同。

事實上，即使同樣是ＥＳＧ基金，所覆蓋的投資領域亦可以很細分。例如證監會認可的５７

隻非上市ＥＳＧ基金（當中１０隻今年才發行，可見相關主題的確愈發興起），有以資產劃分的

，包括股票或債券或多元化；也有以地區劃分的，包括環球、美國、歐元區、亞洲、新興市場等

；還有以行業劃分的，包括糧食安全、水資源、林木資源、環保能源，以至交通、智能城市等，

投資者可因應自己的喜好，作出選擇。

值得一提的是，上述證監認可的ＥＳＧ基金，部分已被納入市場上一些投資相連壽險計劃（

ＩＬＡＳ）的投資選項，詳情可向理財顧問了解，以投入這個投資新風潮。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》



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