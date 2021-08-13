《缸邊麗評－熊麗萍》緊盯北水轉身９秒９，新經濟股宜走不宜守

《缸邊麗評》北水回勇，資金終回復淨買入騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、令

新經濟股於本周初連續反彈兩、三個交易天，而早前強勢的晶片、新能源及體育用品股同樣見到

北水蹤影，但卻以淨沽出為主，令股價由高位調整，北水似乎也以「轉身快」的買賣方式，大家

跟北水入市，也要有很高的敏感度及靈活轉身。



＊高速輪動，切忌高追＊



其實，近日的板塊及個股股價走勢，似乎均以高速輪動為主，每一輪的升跌只是幾個交易天

便完成，反映投資者入市信心仍薄弱，高位沽貨套現或套利，股價深度調整才吸納博反彈，而北

水的買賣行動亦類似，若北水開始淨沽出數量逐步減少，又或開始淨買入，大家無妨短線跟風。

否則，很容易被北水「誤導」，高位追貨又被綁。

昨天騰訊在滬深兩市港股通合計已回復輕微淨沽出，而美團則仍有約４﹒３億的淨買入，但

數額已較周初大幅減少，由於上述股份的總成交當中，逾三成是來自北水。因此，北水的影響較

明顯。大家提防這些新經濟股短期出現調整，短線投資可考慮趁機減磅。

北水淨買入互聯網平台股的同時，卻在減持近期已累積一定升幅的港交所（００３８８）、

中芯國際（００９８１）及體育用品股等。由於北水佔這些股份的成交比例不足兩成，影響相對

較小，股價下跌料與其他投資者趁高套利有關。因此，筆者認為現階段更不宜高位追貨，股價調

整較深則無妨部署買入。



＊汽車航運，伺位部署＊



這種高速輪動的市況，大家更加要有紀律，近期升跌快速的股份可跟貼上落，如晶片、新能

源、體育用品股；但筆者認為這些板塊年內仍有一定的投資價值，若低位撈貨，作中線投資亦無

妨。至於內房、航空及生物科技等板塊，則只能跟貼高速買賣。

在各類板塊之中，較「信得過」的板塊是汽車及航運股；只是累積升幅大，即使見北水仍不

斷淨買入吉利（００１７５）及比亞迪（０１２１１），亦未宜現水平追入。航運股受內地疫情

影響，深圳、上海均有港口局部關閉令海運受阻，運費升幅料加快，但大巿欠真正方向，航運股

也只宜調整才入巿。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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