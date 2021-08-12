《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：７月企業中長期貸款意外少增

《經濟通通訊社１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
持續優化法治化營商環境
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中共中央、國務院近日發布《法治政府建設實施綱要（２０２１ ２０２５年）》提出，持續優
化法治化營商環境，加強重要領域立法，加大重點領域執法力度。
外資准入負面清單將進一步「瘦身」
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２０２１年外資准入負面清單修訂工作基本結束，近期有望出台。專家認為，外資准入負面清單
將進一步「瘦身」，特別是在進一步縮減服務業領域負面清單方面料有較大突破。
７月新增貸款１﹒０８萬億元
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人行昨日公布，７月人民幣貸款增加１﹒０８萬億元，比上年同期多增９０５億元（人民幣．下
同）。７月社融增量為１﹒０６萬億元，比上年同期少６３６２億元；７月末社會融資規模存量
為３０２﹒４９萬億元，同比增長１０﹒７％。
《上海證券報》
習近平給外籍青年代表回信
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國家主席習近平８月１０日給「國際青年領袖對話」項目外籍青年代表回信，對他們積極到中國
各地走訪、深化對華了解表示贊賞，鼓勵他們加強交流互鑒，為推動構建人類命運共同體貢獻青
春力量。
交易商協會規範債券承銷低價競爭亂象
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交易商協會昨日發布《關於進一步加強債務融資工具承銷報價規範的通知》，明確建立債務融資
工具承銷費率報備機制，將對承銷費率明顯低於行業公允水平的進行執業質量督導檢查，引導市
場規範有序競爭。
註冊制改革廓清責任配置
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註冊制試點兩年間，科創板用「五個清楚」將五大主體的責任配置體系逐漸廓清。在業界看來，
「五個清楚」一定程度上將註冊制的內涵和實質落到了實處，進一步探明以信息披露為核心的註
冊制的實踐路徑。
《證券時報》
７月企業中長期貸款意外少增
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人行１１日公布，７月社融增量、中長期貸款等數據不及預期。７月新增金融機構人民幣貸款１
﹒０８萬億元，同比多增９０５億元。社融增量１﹒０６萬億元，比上年同期少６３６２億元。
７月末，Ｍ２同比增長８﹒３％。
轉板上市公告第一股花落觀典防務
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８月１１日晚，觀典防務發布首份轉板上市相關公告，成為首家公告籌劃轉板上市的新三板精選
層公司，擬轉板上市板塊為科創板。
資本扎堆湧入茅台鎮
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今年以來，海南椰島、眾興菌業、吉宏股份等上市公司先後宣布布局貴州省仁懷市茅台鎮的企業
。當地政府也順勢而為。數據顯示，近年來，仁懷市已先後招商引資簽約企業３０多家、引進資
金３００多億元。（ｌｃ）
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