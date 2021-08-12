《鍾之日記》魚缸止連升跌逾百點，恒大項目停工反彈無力

《鍾之日記》８月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股道指和標指創新高，不過Ａ股今日反覆偏軟，港股連升三日後，今日反覆失守２０

天線（現處２６５６８）。恆指低開３６點，甫開曾轉升５３點，見２６７１３點全日高，之後

復向下，曾挫１１９點。午後跌穿上午低位，三點後跌幅擴大，曾挫２７４點，見２６３８５點

全日低，逼近下方的１０天線（現處２６３２６），尾市跌幅收窄，最終收報２６５１７，跌

１４２點或０﹒５３％。

藍籌股個別發展，下周除淨的匯控（００００５），回復派息後吸引好息之徒入場，收升

０﹒６％。創科實業（００６６９）中期業績勝預期，股價創新高，收市急升１１﹒６％，為表

現最好藍籌。同樣派成績表的港交所（００３８８）遭多間大行降目標價，失守５００元關，收

跌３﹒５％。

監管風暴持續，加上７月新增信貸數據顯著遜於預期，Ａ股迎來低氣壓，醫藥、保險等板塊

領跌，惟汽車板塊拉漲，滬綜指全日好淡拉鋸，滬綜指全日下跌０﹒２２％，中斷三連升，報

３５２４﹒７４點，深成指跌０﹒７９％。

兩市全日成交１３０４９億元人民幣，按日增加１﹒７％，為連續第１７個交易日破萬億。

人行公布７月外幣存款按月減少２３０億美元，是２０１５年７月以來最大環比跌幅，野村

證券首席中國經濟學家陸挺表示，監管措施令中資股大跌，導致投資中國的外資變得謹慎，資金

流入減少，同時中資企業在海外上市的步伐放緩，導致上市公司回流中國的資金減少。



＊項目停工賣產未有期，恆大反彈一日即無力＊



中國恆大（０３３３３）流動性問題持續惡化，已影響到新樓開工。據中央廣播電視總台旗

下《央廣網》報道，恆大目前在昆明有兩個地產項目已經停工，其中一個項目是恆大金碧天下二

期雋翠苑，工程商指恆大拖欠公司工程款及沒有按時兌付商業承兌匯票，欠付款總金額超過

２﹒１億元人民幣，所以決定項目停工；至於另一個停工的項目是恆大昆海湖，停工消息是由單

位業主告知，惟報道未提及停工原因。

恆大一直希望取得廣東省政府的支持，去年便流傳一份文件，顯示恆大懇請廣東政府同意公

司借殼上市。外電引述消息指，中國當局要求廣東省政府制定計劃，以幫助化解恆大的債務風險

，目前恆大獲得多家商業銀行支持，暫時化解其流動性憂慮。

不過回收資金對於恆大仍然是一個難題，恆大早前宣布擬出售旗下恆大汽車（００７０８）

和恆大物業（０６６６６）的部分權益，據《財聯社》引述知情人士報道，萬科（０２２０２）

（深：０００００２）、碧桂園（０２００７）均與恆大物業洽談過，但因為價格等方面問題，

均已退出收購事宜。

中國恆大今日價跌８﹒２％，恆大汽車跌６﹒５％，恆大物業挫６﹒２％。



＊中央加大食品藥品領域執法力度，藥品股走低＊



中共中央、國務院周三發布《法治政府建設實施綱要（２０２１－２０２５年）》，提出要

積極推進國家安全、科技創新、反壟斷等重要領域立法，健全國家治理急需的法律制度。

加大食品藥品、公共衞生、自然資源、生態環境、安全生產、勞動保障、城市管理、交通運

輸、金融服務、教育培訓等關係群眾切身利益的重點領域執法力度。分領域梳理群眾反映強烈的

突出問題，開展集中專項整治。對潛在風險大、可能造成嚴重不良後果的，加強日常監管和執法

巡查，從源頭上預防和化解違法風險。建立完善嚴重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入

機制，讓嚴重違法者付出應有代價。

相關股有沽壓，阿里健康（００２４１）下跌４﹒４％，中生製藥（０１１７７）跌

２﹒８％，報６﹒６６元。

藥品股同走低，翰森製藥（０３６９２）跌４﹒８％，百濟神州（０６１６０）跌６﹒７％

，信達生物（０１８０１）跌３﹒８％，藥明生物（０２２６９）跌２﹒８％，石藥集團

（０１０９３）跌０﹒５％。



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