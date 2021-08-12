  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/08/2021 09:05

《投資心得－潘鐵珊》理想汽車今上市，行業處爆發期長期增長吸引

　　《投資心得》國內造車新勢力「三巨頭」之一的理想汽車（０２０１５），於今日正式登陸
港交所，順利實現港美兩地雙重上市。

＊產品配備智慧科技提升駕乘體驗，研解決電動車里程限制＊
　
　　理想汽車是中國新能源汽車製造商，其首款產品理想ＯＮＥ配備了包括四屏交互系統、全車
語音交互系統以及高級輔助駕駛等智慧科技。四屏交互系統確保司機和乘客擁有方便且愉悅的駕
乘體驗，理想ＯＮＥ亦是全球首款搭載該系統的量產車型。而全車語音交互系統讓使用者可以在
車內任意位置實現連續自由對話功能。　
　　為有效解決電動汽車的里程限制問題，理想汽車一方面通過自研的增程系統，讓汽車可通過
慢充、快充、加油補充能源。另一方面研發高壓純電動汽車技術，實現快速充電。公司正為未來
的高壓純電動車型開發Ｗｈａｌｅ平台及Ｓｈａｒｋ平台，並計劃自２０２３年起，每年至少推
出兩款新的高壓純電動車型。公司還大力投資自研的智慧駕駛技術，預計自２０２２年起，所有
新車型將配有與Ｌ４級自動駕駛相容的必要硬體作為標配。

＊自研線上線下一體化平台提高店效，上月交付量創紀錄＊
　
　　此外，理想汽車自主研發了線上線下一體化平台，實現了從銷售線索、註冊使用者、交易、
客戶評價、推薦或有機生長的商業閉環。通過線上平台和線下銷售網絡的高效結合，估計理想汽
車單月店效是其他造車新勢力的２－３倍。２０２１年７月，理想汽車交付８５８９輛理想
ＯＮＥ，單月交付量首次超過八千輛，同比增長２５１﹒３％，再創交付紀錄。　
　　７月底以來，港股市場在經過一段時間的持續震盪回調後，開始逐步企穩，而近期受國內外
不利因素影響的中概股，也有望迎來喘息之機。當前新能源汽車行業正處於爆發階段，理想汽車
在資本助力下，有望加速推動其研發進程和新車型落地，迎來新一輪市場優勢，長期增長吸引。
《宏昌資本有限公司投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/08/2021
國泰半年虧損收窄　冀每月燒錢降至10億以下　無計劃再推無薪假
中國故事11/08/2021
《神州經脈》7月信貸數據普遜　監管盯上線上醫療　滬指連升三日
財經熱話11/08/2021
疫情下在家工作PC大賣 聯想季績勝預期股價飆升
財經熱話11/08/2021
【國潮未退】波司登估值合理且見品牌升級 可待調整後買入
財經熱話11/08/2021
【曙光初現？】傳恒大覓白武士　惟內房勁彈另有因　專家籲減持！
財經熱話11/08/2021
港交所半年盈利創新高兼增派息　歐冠昇：港股市場具韌力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金