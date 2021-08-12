《投資心得－潘鐵珊》理想汽車今上市，行業處爆發期長期增長吸引

《投資心得》國內造車新勢力「三巨頭」之一的理想汽車（０２０１５），於今日正式登陸

港交所，順利實現港美兩地雙重上市。



＊產品配備智慧科技提升駕乘體驗，研解決電動車里程限制＊



理想汽車是中國新能源汽車製造商，其首款產品理想ＯＮＥ配備了包括四屏交互系統、全車

語音交互系統以及高級輔助駕駛等智慧科技。四屏交互系統確保司機和乘客擁有方便且愉悅的駕

乘體驗，理想ＯＮＥ亦是全球首款搭載該系統的量產車型。而全車語音交互系統讓使用者可以在

車內任意位置實現連續自由對話功能。

為有效解決電動汽車的里程限制問題，理想汽車一方面通過自研的增程系統，讓汽車可通過

慢充、快充、加油補充能源。另一方面研發高壓純電動汽車技術，實現快速充電。公司正為未來

的高壓純電動車型開發Ｗｈａｌｅ平台及Ｓｈａｒｋ平台，並計劃自２０２３年起，每年至少推

出兩款新的高壓純電動車型。公司還大力投資自研的智慧駕駛技術，預計自２０２２年起，所有

新車型將配有與Ｌ４級自動駕駛相容的必要硬體作為標配。



＊自研線上線下一體化平台提高店效，上月交付量創紀錄＊



此外，理想汽車自主研發了線上線下一體化平台，實現了從銷售線索、註冊使用者、交易、

客戶評價、推薦或有機生長的商業閉環。通過線上平台和線下銷售網絡的高效結合，估計理想汽

車單月店效是其他造車新勢力的２－３倍。２０２１年７月，理想汽車交付８５８９輛理想

ＯＮＥ，單月交付量首次超過八千輛，同比增長２５１﹒３％，再創交付紀錄。

７月底以來，港股市場在經過一段時間的持續震盪回調後，開始逐步企穩，而近期受國內外

不利因素影響的中概股，也有望迎來喘息之機。當前新能源汽車行業正處於爆發階段，理想汽車

在資本助力下，有望加速推動其研發進程和新車型落地，迎來新一輪市場優勢，長期增長吸引。

《宏昌資本有限公司投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

