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即市新聞

12/08/2021 08:38

【重拳監管】中央：推進反壟斷立法、加大藥品等關係群眾利益執法

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中共中央、國務院周三發布《法治政府建
設實施綱要（２０２１－２０２５年）》，提出要積極推進國家安全、科技創新、反壟斷等重要
領域立法，健全國家治理急需的法律制度。此外，加大食品藥品、教育培訓等關係群眾切身利益
的重點領域執法力度。
　　《實施綱要》提出，持續優化法治化營商環境，打造穩定公平透明、可預期的法治化營商環
境。健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，加強政企溝通，在制定修改行政法規、
規章、行政規範性文件過程中，充分聽取企業和行業協會商會意見。加強和改進反壟斷與反不正
當競爭執法。強化公平競爭審查制度剛性約束，及時清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規
定和做法，推動形成統一開放、競爭有序、制度完備、治理完善的高標準市場體系。

＊及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據等相關法律制度＊

　　《實施綱要》提出，加強重要領域立法。積極推進國家安全、科技創新、公共衞生、文化教
育、民族宗教、生物安全、生態文明、防範風險、反壟斷、涉外法治等重要領域立法，健全國家
治理急需的法律制度、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。制定修改傳染病防治
法、突發公共衞生事件應對法、國境衞生檢疫法等法律制度。及時跟進研究數碼經濟、互聯網金
融、人工智能、大數據、雲計算等相關法律制度，抓緊補齊短板，以良法善治保障新業態新模式
健康發展。
　　　加大重點領域執法力度。加大食品藥品、公共衞生、自然資源、生態環境、安全生產、勞
動保障、城市管理、交通運輸、金融服務、教育培訓等關係群眾切身利益的重點領域執法力度。
分領域梳理群眾反映強烈的突出問題，開展集中專項整治。對潛在風險大、可能造成嚴重不良後
果的，加強日常監管和執法巡查，從源頭上預防和化解違法風險。建立完善嚴重違法懲罰性賠償
和巨額罰款制度、終身禁入機制，讓嚴重違法者付出應有代價。

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