【數據解讀】交行：年內仍有全面或定向降準的可能性

《經濟通通訊社１２日專訊》內地７月新增信貸、社融增量和廣義貨幣供應量（Ｍ２）等金

融數據表現全面疲弱。其中，７月新增貸款１﹒０８萬億元（人民幣．下同），創去年１０月來

新低；當月末Ｍ２同比增長８﹒３％，增速比上月末低０﹒３個百分點。社融增量１﹒０６萬億

元，比上年同期少６３６２億元，並創下自２０２０年２月以來新低。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉發布報告指，房貸管控趨嚴與生產活躍度降低，導

致７月新增信貸環比減少；而新增社融低於預期，主要是由於地方債發行高峰可能進一步壓後。

報告指，人行二季度貨幣政策執行報告，關於貨幣政策的表述是「堅持正常的貨幣政策」，

表明目前政策已回歸常態化，各項操作向疫情前的正常情況靠攏。而面對內需復甦放緩、ＰＭＩ

新出口訂單走弱等經濟基本面承壓的情形，為降低實體經濟綜合融資成本，年內仍有全面或定向

降準的可能性。

同時注意到人行在下半年工作會議新增「引導貸款合理增長」的提法，表明下半年信貸投放

可能相比往年同期更加積極，在社融結構中有望發揮更加重要的作用。在信貸投放結構上，一是

更傾向小微、三農、製造業等重點領域和薄弱環節；二是支持碳減排，在推動相關工具落地時向

符合條件的金融機構提供低成本資金。（ｌｃ）

