《中國監管》消息指滬深交易所已禁止新增醫美ＡＢＳ業務

《經濟通通訊社１２日專訊》內地《界面新聞》引述知情人士指，接到上交所和深交所的通

知，要求在交易所新掛牌的消費金融資產證券化產品（ＡＢＳ），底層資產中禁止「醫美分期貸

款」入池。此要求僅針對新發ＡＢＳ，已經發行的存量資產證券化產品將不受影響。

業內人士指，上述政策實質影響有限，因為醫美消費分期資產在消費金融公司佔比較低。因

此，該政策對消費金融公司發行ＡＢＳ影響較小。

由於醫美貸領域違法違規現象頻發，當前一場圍繞醫美貸亂象的整治風暴正在進行中。今年

５月２８日，國家衛健委等八部委聯合發布通知，決定於今年６月至１２月聯合開展打擊非法醫

療美容服務專項整治工作。

在隨後的６月初，中國互金協會便發文要求金融機構不與任何不法醫療美容機構開展合作，

不向任何不法醫療美容機構客戶提供相關金融產品和服務，並強調金融機構應當選擇證照齊全、

依法合規經營的第三方醫療美容機構合作，建立相關機制對其合法合規性進行定期評估，如存在

違法違規行為，應立即停止合作。

到了７月下旬，重慶地方金融監督管理局就醫美、教育培訓、租房（含長租房）等三個領域

的貸款情況對轄內小貸公司進行摸底調查，要求相關機構上報合作機構、在貸餘額、綜合年化利

率、在貸戶數、逾期９０天金額、逾期９０天戶數等詳細信息。（ｌｃ）

