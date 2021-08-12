《思前想後－郭思治》恒指或上試月內新高，惟屬技術反彈不宜冒進

《思前想後》自踏進八月份，大市不但已見回穩，且形態上已初呈先低後高之格局，直到執

筆一刻止計，本月恆指暫是由２日之低位２５７４３點升至４日之高位２６６５０點，即月內之

波幅暫為９０７點，首先，一個月之高低位是不該同時出現於３個交易日之內，加上９０７點之

波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，即只要

先低後高之形態不變，恆指該有機會進一步上尋月內新高，談到此點，首要的條件是恆指必須續

穩守於１０天線（２６１８８點）之上，另外，成交金額亦需明顯增加，因大市之動力如不相配

，升勢當會漸受規限，惟需指出，整個自７月２７日低位２４７４８點開始之回升，只屬中期急

跌後之技術反彈，以目前市內仍充滿審慎氣氛計，大市暫時該欠缺大升之條件，故任何冒高追入

之短炒行動，切勿過急及過勇，如持貨仍偏重者，當需衡量個人的持貨能力，風險管理該做足，

另外，由於目前是炒股不炒市，故個別股份在資金力捧下會有較明顯之升幅，任何再高追者均需

留意短炒回吐風險。



＊眾城能源發盈喜中期純利增一倍，料未來加油加氣充電站倍增＊



眾城能源（０２３３７）冀將公司定位為以加油╱加氣╱充電站為主，並以其他能源及新能

源為輔的專業化、科技型零售服務商，預期今年底管理及經營２００至２５０個加油╱加氣╱充

電站網絡，重點併購內部和部分外部打包項目，部分聯營站（品牌加盟╱託管站），至２０２３

年底前希望達到有４００至５００個（打包收購項目５０％，聯營站５０％），目標在未來３至

５年管理及經營１０００個加油╱加氣╱充電站網絡，相信市場憧憬經濟復甦推升原油需求，利

好公司的未來業務（包括零售和批發）。另集團剛發盈喜，預算截至６月底之中期將有不少於一

億元人民幣之純利，按年增長一倍。



＊受惠疫情趨穩和多元化促銷方案，將開展顧客需求及增值服務＊



眾誠能源預期，２０２１年受惠新冠疫情趨勢趨於平穩，零售銷量恢復正常，油品零售銷量

增加，同時受惠於管理層及營銷團隊組織多元化促銷方案，令線上匯集客戶，有效增加客戶黏合

度，有助推升銷售量，管理層指將開展顧客需求及增值服務，增加顧客信賴度，提升品牌影響力

。眾誠能源股價近日稍見反覆，惟衹屬整固而已，不妨適量吸納，目標先上望１０元及１２元，

技術止蝕可設於７﹒６０元。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

