【新冠肺炎】全國昨增６１宗本土確診，江蘇再增３８宗

《經濟通通訊社１２日專訊》國家衛健委公布，昨日（１１日）全國報告新增確診８１宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中６１宗本土病例，江蘇３８宗，湖北１０宗，湖南７宗，河南３宗，

雲南３宗。此外，新增無症狀感染３８宗，其中１１宗為本土病例，湖北１０宗，浙江１宗。昨

日無新增死亡病例，新增２宗疑似病例，為境外輸入病例；新增治癒出院３４宗。



＊廣東再增５宗境外輸入確診，廣州２０名領導干部被問責＊



據廣東省衛健委報告，８月１１日０－２４時，全省新增境外輸入確診病例５宗。新增境外

輸入無症狀感染者８宗。

在２０２１年５月２１日至６月１９日，廣州市發生境外輸入關聯本土疫情，波及佛山等市

。在疫情發生和處置過程中，也暴露出廣州市常態化疫情防控工作存在薄弱環節，一些黨員領導

干部存在履職不力、失職失責的問題。在查清事實、厘清責任的基礎上，對２０名領導干部嚴肅

問責。其中，黃光烈，廣州市衛生健康委員會黨組書記、主任，給予黨內嚴重警告、政務記大過

處分，免職處理。

江蘇新增本土確診病例３８宗（南京市報告１宗；揚州市報告３７宗），１５宗為輕型，２

３宗為普通型。以上病例均在定點醫院隔離治療。

而據健康宜賓１２日消息，宜賓市自７月２９日以來無新增確診病例和無症狀感染者。自８

月１２日起將宜賓市南溪區南溪街道江景酈城小區１棟由中風險地區調整為低風險地區，其相關

的封閉區、封控區全部解除管控。

截至８月１１日２４時，全國累計確診病例最新數字為９４１６１宗。累計死亡人數維持４

６３６人；現有確診病例１８３６宗，３宗疑似病例；累計治癒出院病例８７６８９宗。目前尚

在醫學觀察５１１名無症狀感染者，其中１１６人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例７７５７宗，累計治癒出院病例７０３９宗。現有確診病例７１８宗

，現有３宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７８９７宗。其中，香港１２０２０宗（１１７３１人

出院，２１２人死）；澳門６３宗（５７人出院）；台灣１５８１４宗（１３１１１人出院，

８１６死）。（ｃａ）

