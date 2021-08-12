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即市新聞

12/08/2021 10:25

《輪證高清－孫明哲》窩輪ｖｓ牛熊證？應因市場情況作出比較取捨

　　《輪證高清》近日市況變得波動，特別是科網股，吸引資金流入科網股相關產品，而且與股
價的互動性相對高，當股價回落時資金流入好倉博反彈，而當股價反彈時則沽出好倉，反手以淡
倉部署，相關部署都是較短期，希望捕捉股價短期波動。有投資者問到這種市況應該利用窩輪還
時牛熊證呢？其實是沒有絕對答案。
　　首先，有一個非常現實的問題，就是市場上究竟有什麼產品可供選擇。例如兩周前騰訊
（００７００）急跌至４２０元附近，大部分牛證都被強制收回，只剩幾隻牛證可供選擇，而且
都因為資金積極流入變得高街貨，根本沒法選擇。另一方面，股價急跌亦令認購證變得價外，有
時會缺乏輕微價外證選擇，價外證的風險又相對較高，合適條款選擇就少之又少了。因此，有時
候在這樣的波動市況中，不是投資者想選擇什麼工具，而是究竟市場上有哪些工具可供選擇。
　　究竟窩輪還是牛熊證較合適這問題，並不能一概而論。兩者都是槓桿工具，關鍵是比較及衡
量兩者的值博率，那如何去衡量呢？就是考慮兩者的風險及回報。窩輪的主要風險是波幅風險，
在股價急跌時引伸波幅會上升，同時會降低窩輪的槓桿，一旦股價反彈，波幅自然會回落，不同
條款的窩輪會承受不同程度的影響，投資者可考慮引伸波幅敏感度的數據衡量對窩輪的影響，亦
可以從網站中個股波幅數據，觀察波幅的走勢。另一方面，牛熊證的主要風險當然是收回風險，
產品的收回價直接決定收回風險，投資者可衡量牛熊證槓桿是否值得付出這個收回風險，如認為
風險及回報不對稱，就要考慮其他收回價的產品或者轉移留意窩輪。
　　總括來說，投資者應該因應市況及市場提供的產品選擇，衡量產品的風險及回報，為自己作
出選擇，我們會在往後文章利用實際例子加以說明。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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