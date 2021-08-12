【Ａ股外援】愛美客、萬泰生物、金山辦公入ＭＳＣＩ新興市場指數

《經濟通通訊社１２日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）宣布調整指數成分股。金山軟件

（０３８８８）（滬：６８８１１１）、愛美客（深：３００８９６）以及萬泰生物

（滬：６０３３９２）將被納入ＭＳＣＩ新興市場指數。

此外，ＭＳＣＩ中國全股票指數中剔除兩個成分股，新增２３個成分股，新增成分股中包括

萬泰生物、中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）。

所有這些調整將在８月３１日收盤後實施。（ｊｔ）



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