【重拳監管】暫停投資？軟銀中國資本稱致力投資優秀中企惟被秒刪

《經濟通通訊社１２日專訊》軟銀集團旗下的願景基金（Ｖｉｓｉｏｎ Ｆｕｎｄ）是中國

互聯網公司「常客」，此前投資了包括阿里巴巴（０９９８８）、滴滴出行、字節跳動等巨頭。

但今年以來持續祭出的反壟斷監管，為這些公司股價帶來了巨大的變動，其中阿里股價自２月高

點滑落近三成，美股滴滴更遭洗倉，這讓軟銀投資的項目價值大幅縮水。昨日（１１日）更有市

場消息傳出，軟銀心灰意冷，決定暫停對中國新投資。

對此，軟銀中國資本昨晚通過官方微信發布聲明稱，軟銀中國資本將一如既往地致力於在中

國投資優秀的高科技、高增長性企業。不過，這一回應隨後卻被刪除。



＊４月以來願景基金投資中企佔比降至１１％＊



今年二季度，軟銀願景基金共作出了４７筆新投資，投資總額為１４２億美元。同一時間內

，其向ＬＰ分配了６７億美元的資金，投資的滴滴、滿幫、京東物流（０２６１８）、掌門１對

１、叮咚買菜等七家企業完成ＩＰＯ。同期，軟銀在華投資開始減速，截至７月底，中國企業在

軟銀現有投資組合的佔比達２３％；但從今年４月以來，願景基金所投資的中國企業佔比已經降

低到１１％。

據軟銀早前公布的２０２１財年第一季財報，第一季度的淨利潤為７６１５億日元，同比減

少３９％，為集團五個季度以來首錄利潤下降。願景基金首席財務官納夫尼特．戈維爾當日表示

，雖然打擊行動影響了回報預期，但軟銀在中國的總體觀點沒有改變：這仍然是一個巨大的、不

斷增長的、令人矚目的經濟機會。軟銀集團社長孫正義則指，將觀望中國的監管類型、監管範圍

及對市場影響，但他預計觀察期將達１－２年。（ｗｌ）

