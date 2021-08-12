【大國博弈】外交部華春瑩：促加方尊重中國司法主權

《經濟通通訊社１２日專訊》遼寧省丹東市中級人民法院昨日（１１日）依法對加拿大籍被

告人邁克爾．斯帕弗（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｐａｖｏｒ）為境外刺探、非法提供國家秘密一案公

開宣判，判處有期徒刑１１年，並處沒收個人財產５萬元人民幣，驅逐出境。稍早之前，加拿大

公民謝倫伯格（Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｌｏｙｄ Ｓｃｈｅｌｌｅｎｂｅｒｇ）涉嫌在中國走私、販

賣、運輸和製造毒品案亦有二審判決，維持死刑原判。加拿大總理杜魯多、外長加諾等就此發表

聲明，稱中方任意拘押邁克爾、對謝倫伯格任意作出裁決，將繼續尋求邁克爾獲釋、對謝倫伯格

寬大處理。歐盟、英國等亦發聲支持加方。

在北京，外交部發言人華春瑩表示，加拿大糾集個別國家，罔顧事實，混淆是非，對中國有

關法院依法處理加在華公民個案指手畫腳、說三道四，嚴重侵犯中國司法主權，嚴重違背法治精

神。中方對此予以強烈譴責。

加拿大一方面標榜「法治國家」和「司法獨立」，另一方面公然干預中國司法機關依法獨立

辦案，公然踐踏法律面前人人平等的法治精神，充分暴露出其搞「雙重標準」的虛偽面目和將法

律問題政治化的真實意圖。我們敦促有關國家拿出法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負

責任的言論。（ｗｌ）

