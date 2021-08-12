《股林淘金－林家亨》中國７月份電車市場最新報告

《股林淘金》中國乘聯會最新的７月份汽車市場銷售數據指出：比亞迪（０１２１１）連續

兩個月超越Ｔｅｓｌａ成為中國新能源汽車的銷售冠軍，另外更為重要的是：磷酸鐵鋰電池（比

亞迪大量使用的刀片電池種類）生產量為８﹒８ＧＷｈ，比上年同期增加３１７％，相對三元鋰

電池（寧德時代大量採用的電池種類）７月份之生產量只有５﹒０ＧＷｈ，同比上升６２﹒９％

，數據顯示三元鋰電池過去兩年的冠軍優勢已經被磷酸鐵鋰電池取代。在今年第二季寧德時代董

事長曾毓群已經表示未來三年將會增加磷酸鐵鋰電池的產量比重，減少三元鋰電池的產量比重。

另外，有跡象顯示歐美電動汽車生產商包括大眾、寶馬、Ｂｅｎｚ及Ｔｅｓｌａ近期採購電

池時，已經傾向採購磷酸鐵鋰電池，除了成本比三元鋰電池平２０％之外，安全性更是重要考慮

之一。因為近年世界各地電車之電池偶有自燃或爆炸，都是與三元鋰電池有關，但是磷酸鐵鋰電

池卻沒有發生上述的現象。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪股份



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