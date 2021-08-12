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12/08/2021 09:18

《股林淘金－林家亨》中國７月份電車市場最新報告

　　《股林淘金》中國乘聯會最新的７月份汽車市場銷售數據指出：比亞迪（０１２１１）連續
兩個月超越Ｔｅｓｌａ成為中國新能源汽車的銷售冠軍，另外更為重要的是：磷酸鐵鋰電池（比
亞迪大量使用的刀片電池種類）生產量為８﹒８ＧＷｈ，比上年同期增加３１７％，相對三元鋰
電池（寧德時代大量採用的電池種類）７月份之生產量只有５﹒０ＧＷｈ，同比上升６２﹒９％
，數據顯示三元鋰電池過去兩年的冠軍優勢已經被磷酸鐵鋰電池取代。在今年第二季寧德時代董
事長曾毓群已經表示未來三年將會增加磷酸鐵鋰電池的產量比重，減少三元鋰電池的產量比重。
　　另外，有跡象顯示歐美電動汽車生產商包括大眾、寶馬、Ｂｅｎｚ及Ｔｅｓｌａ近期採購電
池時，已經傾向採購磷酸鐵鋰電池，除了成本比三元鋰電池平２０％之外，安全性更是重要考慮
之一。因為近年世界各地電車之電池偶有自燃或爆炸，都是與三元鋰電池有關，但是磷酸鐵鋰電
池卻沒有發生上述的現象。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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