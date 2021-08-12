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即市新聞

12/08/2021 14:40

【重拳監管】傳小馬智行擱置赴美上市尋私募融資，仍憧憬監管放行

　　《經濟通通訊社１２日專訊》由豐田汽車投資的自動駕駛初創公司小馬智行
（Ｐｏｎｙ﹒ａｉ）據報已擱置與一家估值１２０億美元特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）合併以
達成在紐交所上的計劃，成為滴滴出行監管事件後，暫停赴美上市的最大公司之一，其他取消上
市計劃的包括零氪科技和哈囉出行等。據《路透》引述消息人士稱，小馬智行現在將尋求以
１２０億美元的估值進行一輪私募融資，並仍然希望出現奇跡，很快獲得中國當局放行前往美國
上市。
　　小馬智行在美國和中國都有業務，在包括北京和廣州在內的中國城市都有很大的影響力，除
了推出通勤車試點項目，還與一些中國國有汽車集團簽署了合作協議。消息人士稱，該公司擔心
如果繼續在美國股市上市，哪怕是通過與一家ＳＰＡＣ合併方式而不是直接ＩＰＯ，中國監管機
構都可能對其採取行動。事實上，小馬智行一直在就通過與ＶｅｃｔｏＩＱ　
Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　ＩＩ合併方式上市進行獨家談判，該交易將通過向投資者定向融資籌
集約１２億美元，此前目標是在１０月前上市。
　　不過，即便小馬智行繼續推進上市，也將面臨美國的審查。美國證券交易委員會上個月表示
，除非中國公司充分解釋其法律結構，並披露中國政府干預其業務的風險，否則將不會允許中國
公司在美國融資。（ｗｌ）

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