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即市新聞

12/08/2021 16:54

【重拳監管】新東方轉攻素質教育建父母培訓板塊，不直接教授課程

　　《經濟通通訊社１２日專訊》監管新政令專供學業提升的課外輔導機構「團滅」，「雙減」
大旗下，各大機構被逼轉型求生。市場消息稱，北京新東方近期成立素質教育成長中心，下設藝
術創作學院、人文發展學院、語商素養學院、自然科創空間站、智體運動訓練館、優質父母智慧
館六大板塊，專注學生德智體美勞五育目標發展要求。
　　內媒《紅星資本》昨晚（１１日）致電北京新東方，工作人員確認了「優質父母智慧館」的
存在。工作人員稱，目前該項目尚處在戰略階段，具體課程上線時間和費用都沒有確定，但受眾
人群為Ｋ１２孩子的家長們，主要授課內容包括家庭教育、育兒方法、多商管理、時間分配、高
效學習等。
　　不過，北京新東方工作人員特別表示，優質父母智慧館並不會直接教授家長語數外等課程內
容，然後由家長二次培訓孩子。

＊業內指「教父母」回報不明顯，對商業前景有保留＊

　　報道又引述在線教育分析師認為，育兒理念是父母雙方價值觀的部分體現，是父母雙方在自
身成長過程中逐漸形成的，通過上課的方式進行改變的時間周期很長。對父母來說，這類課程成
本高、回報不明顯，未必會投入過多。因此，對其商業前景持保留意見。
　　「素質教育」目前已成各大教培機構的重點改革方向。目前，除了高途押寶職業教育外，猿
輔導、好未來、豆神教育、豌豆思維等紛紛佈局素質教育。今年６月下旬至７月上旬期間，新東
方、好未來在多地設立的多家公司集體變更了經營範圍，其中新增了藝術、體育、科技類培訓、
中小學生校外托管服務等合規項目。（ｗｌ）

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