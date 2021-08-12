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即市新聞

12/08/2021 13:20

【ＦＯＣＵＳ】居民房貸急劇縮水，貨幣政策閃現超調信號？

　　【ＦＯＣＵＳ】借錢嗎？不了。中國７月社融增量及新增人民幣貸款雙雙令市場大跌眼鏡，
其中，以房貸為主的居民中長期貸款按年急劇縮水逾三分一，跌穿４千億關；企業中長期貸款亦
中止連續１６個月正增長，按年減少近兩成。若此趨勢持續，不單下半年經濟增長壓力不輕，去
年高逾２４萬億元的內房銷售（新房＋二手）誰來接盤，連鎖反應恐堪憂。

＊社融遠遜預期，居民中長期貸款穿４千億＊

　　儘管央媽７月全面降準０﹒５個百分點，但當月新增人民幣貸款不升反降僅錄１﹒０８萬億
（預期：１﹒２萬億），規模幾乎較６月腰斬；社會融資增量亦大幅低於往年同期水平，錄
１﹒０６萬億（預期：１﹒７萬億），反映房地產金融管控、ＰＰＩ居高不下、散發疫情、極端
天氣多重夾擊，總體信用斷崖式收縮。
　　尤值關注的是，新增人民幣貸款中，主要為消費貸的住戶短期貸款僅增８５億（過去兩年同
期平均水平為１１００億），主要為房貸的住戶中長期貸款僅增３９７４億（過去兩年同期平均
水平為５２４０億）。
　　表面看，是居民少了借錢，背後實則是打擊消費貸違規入市、重點調控二手房市場等政府動
作發威，再想深一層，則是國人瘋狂加槓桿已到強弩之末。

＊「社融－信貸」見負，往往預示幣策放鬆＊

　　就新樓而言，由於銷售回款佔開發商資金來源的比例逾半，住戶中長期貸款不振恐加劇房企
現金流壓力。而隨著多個熱點城市發布二手住房成交參考價，並與銀行貸款掛鈎，變相增加入市
成本，最先實施的深圳７月二手成交量僅約２５００套，錄１７個月新低，近一成中介關店。
　　北京不遺餘力擠壓房地產泡沫，乃至降低地方城投風險，表外融資及政府債券淨融資按年分
別減少１３９１億元、３６３９億，拖累７月社融時隔一年半再次低於新增信貸，對應下半年經
濟下行壓力加大。
　　歷史顯示，過往每當出現「社融－信貸」見負後，貨幣政策往往現大幅放鬆，例如
２０１５年５次降息５次降準、２０１８年４次降準等。７月疲弱的信貸數據似閃現政策超調信
號，近日有官方背景的經濟學者發聲呼籲降息空間，會否令穩字當頭的貨幣政策出現鬆動？本月
ＭＬＦ利率將是最近的試金石。

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