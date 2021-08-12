【大國博弈】中國駐加使館譴責杜魯多粗暴干涉中國司法主權

《經濟通通訊社１２日專訊》中國駐加拿大大使館表示，加拿大總理杜魯多、外長加諾等，

公然就中方法院對加籍被告邁克爾．斯帕弗（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｐａｖｏｒ）案的一審宣判妄

加評論，無端指摘中方，粗暴干涉中國司法主權，嚴重違反國際關係基本準則和國際法，是無理

荒謬傲慢之極，中方表示極大憤慨，予以最強烈譴責。

加拿大商人斯帕弗被中國地方法院判刑１１年，並要將他驅逐出境，杜魯多隨即發表聲明，

指責中國當局「對斯帕弗實施了兩年半的任意拘押，其司法程序不透明，法庭審判達不到國際法

規定的最低標準。」他強調「中國對斯帕弗的定罪和判刑不公正，絕對無法接受」。

中國駐加大使館發言人表示，中方司法機關依法獨立辦案，根本不存在所謂「任意拘押」。

相反，加方罔顧孟晚舟事件政治屬性，充當美方幫兇，在孟晚舟未違反加拿大任何法律的情況下

，將她拘押已近１０００天，這才是真正的任意拘押。

發言人指出，一段時間以來，加方一而再、再而三炒作涉加公民個案大搞「麥克風外交」，

試圖拉幫結夥向中方施壓，完全是徒勞的的。日前，加方糾集個別西方國家駐華外交官站台，甚

至為加籍毒販「伸冤」張目，上演了一場拙劣的政治秀，實在令人不齒。中方敦促加方停止在法

律問題上搞「雙重標準」，以免進一步損害中加關係。（ｃａ）

