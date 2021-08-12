《法證攻防－林恩》理想汽車（０２０１５）股輪同步登場

《法證攻防》繼小鵬汽車（０９８６８）之後，另一內地造車新勢力理想汽車

（０２０１５）本周四（１２日）來港雙重上市。小鵬汽車（０９８６８）７月７日在香港掛牌

，ＩＰＯ發售價為１６５元。截至８月１１日，小鵬汽車股價收報１６７﹒５元。最低曾在７月

２８日見１３１﹒２元，對比發售價低約２０％；最高為上周三（４日），見１７６﹒７元，比

發售價高出７％。

理想汽車發售價為１１８元，定價與每股８月１０日的美股收市價折算價錢相若。首日上市

將有２０隻窩輪同步上市，行使價介乎１０６﹒８８元至１７９﹒９９元。如看好理想汽車股價

表現，可以留意貼價選擇：理想購２４１９１，行使價１３０元，２０２２年３月２日到期，換

股比率１００：１。

理想目前主打搭載自研開發的增程式電動汽車技術的車型－理想ＯＮＥ。網站顯示全國統一

零售價為３３﹒８萬元人民幣。理想汽車２０２１年７月交付８５８９輛理想ＯＮＥ，單月交付

數量首次超過８０００輛，同比增長２５１﹒３％。理想於２０１９年１１月開始量產理想

ＯＮＥ，截至２０２１年７月３１日，累計交付逾７２３４０輛理想ＯＮＥ。充電設施少、耗時

長等問題左右著內地消費者選擇新能源汽車。理想ＯＮＥ可通過慢充、快充及加油來補充能量。

即使用戶無法獲得充電基礎設施，理想ＯＮＥ也可運行，因此完全消除了里程焦慮問題。

理想２０１９年１２元才開始交付首款汽車，收入總額從２０１９年的不足人民幣３億元，

增至２０２０年的人民幣９５億元。隨著銷售及服務網絡的持續擴張和汽車交付增加，２０２１

年第一季度收入為人民幣３６億元。然而，理想業績記錄以來都處於虧損狀態，２０１８和

２０１９年分別淨虧損人民幣１５億元和２４億元。而交付汽車以後，２０２０年和２０２１年

首季度的淨虧損縮減至人民幣１﹒５億元和３﹒６億元。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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