《陸言堂－陳永陸》信置（８３）有望成盈利增幅最大的本港地產股

《陸言堂》港股本周已經回穩，不過２０天平均線似乎有一定的阻力，但這亦正，因為內地

的政策因素仍然不明朗，加上業績期正在展開，一眾科網龍頭股的業績，相信亦會受到之前的政

策影響，而出現倒退的情況，加上投資撇帳的因素亦會影響一眾科網龍頭股，所以就算騰訊

（００７００）等股份近日回穩，可是短期相信仍會受多種因素影響，而在低位徘徊，這亦會限

制了恆指短期的反彈空間。



相較中資股，本地股份的政策風險似乎較低，當中本地地產股比內房股更多一個優勢，就是

財政情況十分健康，沒有債務危機的問題，其中將於８月底公布全年業績的信和置業

（０００８３），由於預期有大筆物業銷售入帳，有機會成為其中一間業績最標青、盈利增幅最

大的本港地產股。



而近日不少大行亦看好信置的業績表現，其中匯豐上調信置目標價至每股１４﹒９元，並將

投資評級提升至「買入」。摩根士丹利亦於在近日將信置的目標價由１２﹒５元，上調１２％至

１４元，投資評級確認為「增持」。大行看好信置的主要原因，是預期信置旗下新盤凱滙的物業

銷售有不少可於今年上半年（即信置２０２１年財政年度的下半年）入帳，因此預料其全年盈利

可望按年大升。



同時綜合各大行的分析，不少均預期信置２０２１財政年度全年盈利，將可以按年升超過一

倍，並且可能是這一輪業績發布期中，盈利按年升幅最大的本地地產股，其中匯豐預期信置全年

盈利按年增長１２４％，至１０２億元；美銀證券則預期信置全年盈利按年升１０３％；摩根士

丹利則估計信置全年盈利按年將升１１２％。



匯豐如此看好信置的前景，主要原因是信置銷售表現強勁、營利能力良好，是業內最能受惠

市況回升的企業之一，同時認為信置財務穩健，有多個優質樓盤推售，盈利前景樂觀，為地產業

首選股票之一。至於摩根士丹利則認為信置盈利可望大升之外，亦預期該每股派息可增加５％，

主要因為信置手頭現金充足，估計持有的淨現金相當於其市值約４０％。



事實上，位於觀塘的凱匯由信置與市區重建局合作發展，是市建局於香港最大型市區重建項

目內的主要建設，項目已在今年上半年已取得滿意紙，並已陸續入伙。而除了凱匯，信置尚有多

個樓盤正在推售或即將推售，當中包括近日推售的西南九龍維港滙、旺角ＯＮＥ ＳＯＨＯ，以

及位處何田文傳統豪宅地段的Ｓｔ﹒ Ｇｅｏｒｇｅ’ｓ Ｍａｎｓｉｏｎｓ。而今年下半年有

機會開售的新盤則包括香港仔黃竹坑站揚海、中環卑利街及元朗錦上路站項目，相信可以為信置

未來的盈利帶來刺激及推動作用。《獨立股評人 陳永陸》



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