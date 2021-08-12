《ＥＴＦ動向－凌子敬》巨型科技股可抵禦短期波動，可分段買入

《ＥＴＦ動向》今年港股表現相對反覆，恆生指數由今年２月高位３１１８３點回落至最近

２６５００點以下，高低位上落約為２０％。內地科技股受政策影響，跌幅比起大市更多，

ＡＴＭＸＪ系股份除了小米（０１８１０）外，由高位回落已經超過３０％。短期而言，雖然中

資科網股的估值已經回落到較年初吸引的水平，但受到內地政策以及官媒吹風整改等因素，中資

科網股顯然未是投資者追捧的板塊。



在地球的另一邊，美股的走勢勢如破竹，截至８月９日為止，標普５００年初至今的表現約

為１９％，根據ＥＰＦＲ的資料，２０２１年全球資金流入最多的為美國，上半年達到３２０４

億美元，資金流入的速度已經超過２０２０年全年，反映全球投資者依然追捧美國股票。標普

５００內已經有９成的公司公布了第二季業績，而當中有超過８５％的公司的業績均跑贏市場預

期，於眾多行業當中，以科技及健康護理的行業業績最好，分別是９４％及９３％跑贏市場預期

，科技行業於經濟復甦情況下依然可以保持高增長。美國科技巨企ＦＡＡＮＧ（即

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ａｌｐｈａｂｅｔ

（Ｇｏｏｇｌｅ））當中５間公司，僅Ａｍａｚｏｎ的業績較市場預期遜色。隨著全球疫苗接種

率提升、預計聯儲局未來２年依然會維持較寬鬆的貨幣政策、以及美國政府支出擴大等因素，美

國巨型科技股基本面依然維持正面。短期而言，由於全球芯片及零件供應短缺，令硬體科技如手

機及電腦等銷售放緩，對美國科技公司的企業盈利可能構成短暫的影響，加上市場預估聯儲局於

今年第四季有機會縮減購債規模，預計短期科技股波動度可能會增加。



根據過往歷史，巨型成長型科技股如ＦＡＡＮＧ等股份於中長期可以抵禦短期波動，而過往

７年的時間中，ＮＹＳＥ ＦＡＮＧ＋的升幅超過６倍，同期納斯達克指數指數的表現僅升約２

倍，三星資產預計，第三季ＦＡＡＮＧ類別股份有機會出現調整，ＦＡＡＮＧ的相關公司包含了

多種不同的新經濟產業如雲端數據、網上娛樂、智能手機、電子商務、串流媒體等其他創新科技

，過往美股第四季一般都是傳統旺季，投資者可以考慮於調整時以分段形式買入作中長線部署，

以補捉未來科技股的潛力。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》



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