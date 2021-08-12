【選舉改革】選委提名今截止，李澤楷鄭志剛李家誠等參選

《經濟通通訊社１２日專訊》選委會選舉提名期今日結束，截至昨天（１１日），當局共接

獲９９３份候選人提名、３９份指定團體提名。至今有五個界別參選人多於席數，很大可能出現

選舉。消息指，長實（０１１１３）創辦人李嘉誠不參選，次子電訊盈科（００００８）主席李

澤楷昨報名參選香港僱主聯合會界別。至於李嘉誠長子、長和系（００００１）主席李澤鉅則是

全國政協常委，預料循全國政協界別成為當然選委。

地產及建造界昨日接獲８份報名，包括新世界（０００１７）執行副主席兼行政總裁鄭志剛

、恆地集團（０００１２）主席李家誠、新鴻基地產（０００１６）執行董事郭基煇、置地公司

行政總裁黃友忠等。

在第二界別「專業界」，新思維主席狄志遠昨日取得９個提名參選社會福利界。他形容自己

是建制派外的聲音，爭取提名相當困難。社會福利界有１２席經選舉產生，連同狄志遠已有２３

人報名參選。

至少五個界別出現差額選舉，包括社會福利界、保險界、教育界、勞工界，醫學及衞生服務

界。

選委會選舉提名期今日結束，經候選人資格審查委員會審查後，最遲會在本月２６日確認參

選資格。（ｃｌ）

