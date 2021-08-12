【新冠疫苗】港漢被連打兩針，林哲玄：護士應完成接種程序才離開

《經濟通通訊社１２日專訊》一名６６歲男子昨（１１日）在屯門友愛體育館，被注射兩劑

復必泰疫苗，之後送院治理。有營運接種中心經驗的醫護誠信同行主席林哲玄表示，難以判斷具

體是哪個程序出錯。對於有指涉事護士曾在中途離開接種站，林哲玄指，護士為市民打針後，會

請接種者用綿花按住針口，之後印出紙本針卡，應該完成整個程序才離開，以免折返後忘記接種

進度。



＊劑量仍處安全範圍＊



林哲玄在《商業電台》節目上表示，各間接種中心的接種流程已很順暢，而且是流水式，在

比較繁忙的中心，護士可能每日要打百幾針，理應相當熟悉程序。他指，本港每日接種幾萬劑新

冠疫苗，有「一宗半宗」出錯都只是幾萬分之一機率，相信即使接種兩劑疫苗，劑量仍處於安全

範圍，毋須太擔心。

有份承辦伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心服務的林哲玄表示，中心營運至下月底就會關閉

，現時中心每日接種約２０００劑疫苗，接種率相當不錯，中心內全部１４個接種點要同時開放

，接種者以學生居多，相信是想趕在下月開學前接種，預料過了下月中，接種人數將大減。（ｃ

ｌ）

