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12/08/2021 11:13

【新冠疫苗】港漢被連打兩針，林哲玄：護士應完成接種程序才離開

　　《經濟通通訊社１２日專訊》一名６６歲男子昨（１１日）在屯門友愛體育館，被注射兩劑
復必泰疫苗，之後送院治理。有營運接種中心經驗的醫護誠信同行主席林哲玄表示，難以判斷具
體是哪個程序出錯。對於有指涉事護士曾在中途離開接種站，林哲玄指，護士為市民打針後，會
請接種者用綿花按住針口，之後印出紙本針卡，應該完成整個程序才離開，以免折返後忘記接種
進度。

＊劑量仍處安全範圍＊

　　林哲玄在《商業電台》節目上表示，各間接種中心的接種流程已很順暢，而且是流水式，在
比較繁忙的中心，護士可能每日要打百幾針，理應相當熟悉程序。他指，本港每日接種幾萬劑新
冠疫苗，有「一宗半宗」出錯都只是幾萬分之一機率，相信即使接種兩劑疫苗，劑量仍處於安全
範圍，毋須太擔心。
　　有份承辦伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心服務的林哲玄表示，中心營運至下月底就會關閉
，現時中心每日接種約２０００劑疫苗，接種率相當不錯，中心內全部１４個接種點要同時開放
，接種者以學生居多，相信是想趕在下月開學前接種，預料過了下月中，接種人數將大減。（ｃ
ｌ）

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