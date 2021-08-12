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12/08/2021 11:59

【反制裁法】金融界議員陳振英：經本地立法實施有助澄清誤解

　　《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥日前表示，支持將《反外國制裁法》納入《
基本法》附件三，並認為透過本地立法在港實施會較為穩妥，以免被外界炒作。金融界立法會議
員陳振英表示，內地的《反外國制裁法》是框架性條文，而香港的金融機構、外資公司等或最擔
心相關法例若在港實施時存在不確定性，認為經本地立法程序，有助澄清誤解，在諮詢期間亦可
讓不同企業表達意見，將不明朗因素減至最少。
　　陳振英在電台節目上指出，經本地立法，不同持分者可以充分討論，形容機構不用做「盲頭
烏蠅」，有依據地做生意。他認為，銀行業要自保，最簡單的方法是減少與政治敏感人物往來，
令他們使用銀行服務時受到限制，他相信一直市民不會受影響，但他強調，銀行業現時仍持觀望
態度。
　　自由黨黨魁鍾國斌在同一節目上表示，若在港落實《反外國制裁法》，相信外國在考慮制裁
中國及香港時，會更深思熟慮，因為相關制裁可能會造成骨牌效應，同時影響外國在港企業的利
益。他形容外國有武器，香港沒有相關武器就會「蝕底」，所以要落實《反外國制裁法》，令外
國不會輕舉妄動。（ｃｌ）（ｚｚ）

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