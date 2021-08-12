【企業盈喜】天安（２８）料中期純利按年增最多８５％

《經濟通通訊社１２日專訊》天安（０００２８）發盈喜，預期截至今年６月底止六個月，

股東應佔溢利將較截至去年同期之應佔溢利約２億元，顯著增加介乎７５％至８５％。

集團指，有關預期應佔溢利增加主要是因為應佔合營企業溢利增加；及與截至去年同期的投

資物業之公允價值下降相比，截至今年６月底止六個月的投資物業之公允價值有所增加。

（ｓｌ）



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