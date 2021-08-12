【新冠疫苗】男子被連打兩針復必泰，涉事護士程序出錯已被停職

《經濟通通訊社１２日專訊》一名６６歲男子昨（１１日）在屯門友愛體育館，被注射兩劑
復必泰疫苗，之後送院治理。該接種中心的營運商盈健醫療表示，經初步調查，發現涉事護士程
序出錯，已被停職，公司會加強管理及監察所有在場的醫護人員的工作程序，以確保安全。
（ｃｌ）
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