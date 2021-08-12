【企業盈警】亞證地產（００２７１）料中期轉蝕最多５５００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》亞證地產（００２７１）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎４５００萬至５５００萬元，去年同期純利約７００萬元。

該集團指，財務業績大幅下跌主因來自投資物業租金收入減少、投資物業公允價值虧損增加

、應佔聯營公司虧損增加，以及應收貸款及利息減值增加。

該集團將於上市規則限期內公布業績。（ｗｈ）



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