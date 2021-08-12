【企業盈喜】Ｃ－Ｌｉｎｋ（１４６３）料中期轉賺１９０萬令吉特

《經濟通通訊社１２日專訊》Ｃ－Ｌｉｎｋ（０１４６３）公布，預期截至６月３０日止中

期純利約１９０萬令吉特，去年同期虧損２４０萬令吉特。

該集團指，預期純利主要歸因期內並無錄得於去年３月２７日在聯交所主板上市而產生的上

市開支，而去年同期上市開支約４９０萬令吉特。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）



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