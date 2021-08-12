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即市新聞

12/08/2021 09:00

【企業盈警】雲南建投混凝土（０１８４７）料中期盈利跌８５％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》雲南建投混凝土（０１８４７）公布，預期截至６月３０日止
中期稅前利潤按年跌約８５％，至約２３８５萬元（人民幣．下同）。
　　該集團指，有關倒退主因上半年，前期承接的易地扶貧搬遷項目以及多條高速公路項目於去
年下半年及今年上半年陸續完工或進入收尾階段，期內項目的混凝土需求量大幅減少，以及擬於
上半年參與供應混凝土的高速公路項目，由於雲南省內新增發生的新冠病毒肺炎疫情、項目延遲
開工及項目前期準備工作耗時等因素尚未或較晚進入建設期，期內混凝土供應量大幅減少。
　　另外，該集團指，非高速公路項目方面，新簽混凝土供應合同金額於今年７個，及以往年度
簽訂但尚待履行的混凝土供應合同金額合計約２０億元，涉及混凝土需求量合計約５５０萬立方
米。今年７個月與獨立第三方之間新簽混凝土供應合同金額佔比約為５３％，較去年同期高出約
３３個百分點。基於業務持續跟蹤情況，該集團預計將於近期簽署若干混凝土供應合同，經初步
預估，合同金額合計約６億元，涉及混凝土需求量合計約１８０萬立方米。
　　高速公路項目方面，該集團將繼續參與雲南省內共計１０餘條高速公路建設項目的混凝土供
應，包括峨石紅高速、永金高速新平（戛灑）至元江（紅光）段、澄華高速及那興高速。有關高
速公路項目預計將於下半年陸續開工並產生混凝土需求，這將在一定程度上支撐其未來的業務發
展。（ｗｈ）

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