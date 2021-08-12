【企業盈喜】佳辰控股（０１９３７）料中期純利升最少７０％

《經濟通通訊社１２日專訊》佳辰控股（０１９３７）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增長不少於７０％，即至最少１０２０萬元（人民幣．下同）。

該集團指，純利上升主因收益增不少於７５％，惟政府補貼減少９３０萬元及上市開支減約

７３０萬元的除淨影響而有所緩減。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）



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