【企業盈喜】信基沙溪（３６０３）料中期賺升最多３５００萬人幣

《經濟通通訊社１２日專訊》信基沙溪（０３６０３）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年增不少於２５００萬元（人民幣．下同）至不多於３５００萬元，至最多５１２０萬元。
該集團指，純利上升主因期內投資物業沒有公平值損失，去年同期相關損失約４６２０萬元
。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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