【企業盈警】美佳音（０６９３９）料中期純利跌４９％

《經濟通通訊社１２日專訊》美佳音（０６９３９）公布，預期截至６月３０日止中期純利

按年跌約４９％，不包括上市開支的經調整純利跌約３７％。

該集團指，純利下跌主因收入跌２２％，以及研發開支增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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